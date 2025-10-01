Direktorijum kompanija
Clario Софтверски Инжењер Plate u Greater Bengaluru

Medijana Софтверски Инжењер kompenzacionog paketa in Greater Bengaluru u Clario iznosi ₹1.72M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Clario. Poslednje ažuriranje: 10/1/2025

Medijanski paket
company icon
Clario
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Ukupno godišnje
₹1.72M
Nivo
hidden
Osnovna plata
₹1.68M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹45.8K
Godine u kompaniji
0-1 Godine
Godine iskustva
2-4 Godine
Koji su karijerni nivoi u Clario?

₹13.95M

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењер poziciju u Clario in Greater Bengaluru iznosi ₹3,255,806 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Clario za Софтверски Инжењер poziciju in Greater Bengaluru je ₹1,678,589.

