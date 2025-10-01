Direktorijum kompanija
Clari
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

  • San Francisco Bay Area

Clari Софтверски Инжењер Plate u San Francisco Bay Area

Софтверски Инжењер kompenzacija in San Francisco Bay Area u Clari kreće se od $135K po year za L1 do $364K po year za L5. Medijana year kompenzacionog paketa in San Francisco Bay Area iznosi $190K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Clari. Poslednje ažuriranje: 10/1/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L1
Software Engineer 1(Početni nivo)
$135K
$127K
$6.3K
$1.7K
L2
Software Engineer 2
$167K
$165K
$1.5K
$0
L3
Senior Software Engineer
$211K
$198K
$13.3K
$0
L4
Staff Software Engineer
$224K
$211K
$12.6K
$0
$160K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate za praksu

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
Options

U kompaniji Clari, Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Uključeni Nazivi

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењер poziciju u Clari in San Francisco Bay Area iznosi $363,757 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Clari za Софтверски Инжењер poziciju in San Francisco Bay Area je $190,000.

