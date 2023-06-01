Каталог Компанија
CKM Analytix
    • О нама

    CKM Analytix is a top operations intelligence provider that uses AI and data science to solve business problems. They stand out by being technology agnostic and focusing on their clients' needs.

    ckmanalytix.com
    Веб-сајт
    2011
    Година оснивања
    126
    Број запослених
    $10M-$50M
    Процењени приход
    Седиште

