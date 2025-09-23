Direktorijum kompanija
Cityblock Health
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Продукт Менаџер

  • Sve Продукт Менаџер plate

Cityblock Health Продукт Менаџер Plate

Medijana Продукт Менаџер kompenzacionog paketa in United States u Cityblock Health iznosi $173K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Cityblock Health. Poslednje ažuriranje: 9/23/2025

Medijanski paket
company icon
Cityblock Health
Product Manager
New York, NY
Ukupno godišnje
$173K
Nivo
L2
Osnovna plata
$153K
Stock (/yr)
$20K
Bonus
$0
Godine u kompaniji
2-4 Godine
Godine iskustva
5-10 Godine
Koji su karijerni nivoi u Cityblock Health?

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove
Plate za praksu

Doprinesi

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Продукт Менаџер ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

El paquete salarial más alto reportado para un Продукт Менаџер en Cityblock Health in United States tiene una compensación total anual de $193,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Cityblock Health para el puesto de Продукт Менаџер in United States es $173,000.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Cityblock Health

Srodne kompanije

  • Nomad Health
  • Oak Street Health
  • Honor
  • Clearcover
  • Beyond
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi