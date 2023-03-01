City of Seattle Plate

Direktorijum kompanija
Plate City of Seattle kreću se od $96,361 ukupne kompenzacije godišnje za Технички Програм Менаџер na nižem nivou do $201,000 za Електро Инжењер na višem nivou.

$160K

Информациони Технолог (ИТ)
Median $135K
Бизнис Операција Менаџер
$172K
Бизнис Аналитичар
$161K

Грађевински Инжењер
$127K
Електро Инжењер
$201K
Програм Менаџер
$105K
Пројект Менаџер
$153K
Софтверски Инжењер
$152K
Технички Програм Менаџер
$96.4K
ЧПП

A função com maior remuneração relatada na City of Seattle é Електро Инжењер at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $201,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na City of Seattle é $152,235.

