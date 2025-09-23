Direktorijum kompanija
Citrine Informatics
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

Citrine Informatics Софтверски Инжењер Plate

Medijana Софтверски Инжењер kompenzacionog paketa in United States u Citrine Informatics iznosi $140K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Citrine Informatics. Poslednje ažuriranje: 9/23/2025

Medijanski paket
company icon
Citrine Informatics
Software Engineer
Redwood City, CA
Ukupno godišnje
$140K
Nivo
-
Osnovna plata
$140K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u kompaniji
2 Godine
Godine iskustva
8 Godine
Koji su karijerni nivoi u Citrine Informatics?

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove
Plate za praksu

Doprinesi

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Софтверски Инжењер ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Софтверски Инжењер bei Citrine Informatics in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $192,350. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Citrine Informatics für die Position Софтверски Инжењер in United States beträgt $140,000.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Citrine Informatics

Srodne kompanije

  • Flipkart
  • LinkedIn
  • PayPal
  • Stripe
  • Amazon
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi