Софтверски Инжењер kompenzacija in United States u CitiusTech iznosi $87K po year za Software Engineer I. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $86K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete CitiusTech. Poslednje ažuriranje: 9/23/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Software Engineer I
$87K
$85.5K
$0
$1.5K
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
