Direktorijum kompanija
Citadel
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Trader

  • Sve Trader plate

Citadel Trader Plate

Medijana Trader kompenzacionog paketa in United States u Citadel iznosi $375K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Citadel. Poslednje ažuriranje: 9/23/2025

Medijanski paket
company icon
Citadel
Trader
Chicago, IL
Ukupno godišnje
$375K
Nivo
-
Osnovna plata
$150K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$225K
Godine u kompaniji
0 Godine
Godine iskustva
0 Godine
Koji su karijerni nivoi u Citadel?

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove

Doprinesi

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Trader ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za jobFamilies.Trader poziciju u Citadel in United States iznosi $600,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Citadel za jobFamilies.Trader poziciju in United States je $375,000.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Citadel

Srodne kompanije

  • Chime
  • Two Sigma
  • Jane Street
  • TPG
  • Ramp
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi