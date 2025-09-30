Direktorijum kompanija
Citadel Софтверски Инжењер Plate u New York City Area

Софтверски Инжењер kompenzacija in New York City Area u Citadel kreće se od $408K po year za L1 do $643K po year za L5. Medijana year kompenzacionog paketa in New York City Area iznosi $570K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Citadel. Poslednje ažuriranje: 9/30/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L1
(Početni nivo)
$408K
$305K
$1.5K
$102K
L2
$422K
$259K
$0
$163K
L3
$545K
$286K
$12.9K
$246K
L4
$545K
$269K
$0
$276K
Prikaži 1 Više nivoa
$160K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Plate za praksu

Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Citadel?

Uključeni Nazivi

Pošaljite Novi Naziv

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Produkcijski softverski inženjer

Inženjer pouzdanosti sajta

Sistemski inženjer

Kvantitativni developer

ЧПП

Citadel in New York City AreaСофтверски Инжењер职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬$875,000。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Citadel in New York City AreaСофтверски Инжењер职位的年度总薪酬中位数为$500,000。

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Citadel

