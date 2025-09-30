Direktorijum kompanija
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
Citadel Софтверски Инжењер Plate u Greater London Area

Софтверски Инжењер kompenzacija in Greater London Area u Citadel kreće se od £197K po year za L1 do £300K po year za L5. Medijana year kompenzacionog paketa in Greater London Area iznosi £286K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Citadel. Poslednje ažuriranje: 9/30/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L1
(Početni nivo)
£197K
£137K
£0
£60.6K
L2
£238K
£155K
£0
£83.5K
L3
£229K
£160K
£0
£68.9K
L4
£294K
£172K
£4.7K
£117K
Prikaži 1 Više nivoa
£121K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Plate za praksu

Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Citadel?

Uključeni Nazivi

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Produkcijski softverski inženjer

Inženjer pouzdanosti sajta

Sistemski inženjer

Kvantitativni developer

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењер poziciju u Citadel in Greater London Area iznosi £416,816 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Citadel za Софтверски Инжењер poziciju in Greater London Area je £289,630.

