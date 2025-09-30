Direktorijum kompanija
Citadel
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Дата Сајентист

  • Sve Дата Сајентист plate

  • New York City Area

Citadel Дата Сајентист Plate u New York City Area

Дата Сајентист kompenzacija in New York City Area u Citadel kreće se od $301K po year za L1 do $625K po year za L3. Medijana year kompenzacionog paketa in New York City Area iznosi $291K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Citadel. Poslednje ažuriranje: 9/30/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
L1
$301K
$219K
$2.5K
$79.6K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$625K
$250K
$0
$375K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Prikaži 1 Više nivoa
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove

Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Citadel?

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Дата Сајентист ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

Uključeni Nazivi

Pošaljite Novi Naziv

Kvantitativni istraživač

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Дата Сајентист poziciju u Citadel in New York City Area iznosi $625,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Citadel za Дата Сајентист poziciju in New York City Area je $200,000.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Citadel

Srodne kompanije

  • Chime
  • Two Sigma
  • Jane Street
  • TPG
  • Ramp
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi