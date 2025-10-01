Direktorijum kompanija
Cisco
Cisco Дата Сајентист Plate u San Francisco Bay Area

Дата Сајентист kompenzacija in San Francisco Bay Area u Cisco kreće se od $126K po year za Grade 6 do $331K po year za Grade 12. Medijana year kompenzacionog paketa in San Francisco Bay Area iznosi $215K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Cisco. Poslednje ažuriranje: 10/1/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Grade 4
$ --
$ --
$ --
$ --
Grade 6
$126K
$115K
$5K
$6.7K
Grade 8
$177K
$151K
$12.1K
$14.6K
Grade 10
$257K
$196K
$37.9K
$23.1K
$160K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Cisco, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Дата Сајентист poziciju u Cisco in San Francisco Bay Area iznosi $331,333 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Cisco za Дата Сајентист poziciju in San Francisco Bay Area je $215,000.

Drugi resursi