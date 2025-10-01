Direktorijum kompanija
  • Plate
  • Дата Сајентист

  • Sve Дата Сајентист plate

  • Madrid Metropolitan Area

Cisco Дата Сајентист Plate u Madrid Metropolitan Area

Дата Сајентист kompenzacija in Madrid Metropolitan Area u Cisco iznosi €110K po year za Grade 11. Medijana year kompenzacionog paketa in Madrid Metropolitan Area iznosi €110K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Cisco. Poslednje ažuriranje: 10/1/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Grade 4
€ --
€ --
€ --
€ --
Grade 6
€ --
€ --
€ --
€ --
Grade 8
€ --
€ --
€ --
€ --
Grade 10
€ --
€ --
€ --
€ --
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Cisco, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)



ЧПП

The highest paying salary package reported for a Дата Сајентист at Cisco in Madrid Metropolitan Area sits at a yearly total compensation of €112,391. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cisco for the Дата Сајентист role in Madrid Metropolitan Area is €109,675.

