Cisco Бизнис Аналитичар Plate u San Francisco Bay Area

Бизнис Аналитичар kompenzacija in San Francisco Bay Area u Cisco kreće se od $86.2K po year za Grade 4 do $171K po year za Grade 10. Medijana year kompenzacionog paketa in San Francisco Bay Area iznosi $114K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Cisco. Poslednje ažuriranje: 10/1/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Grade 4
$86.2K
$81.7K
$0
$4.6K
Grade 6
$101K
$95.6K
$0
$5.5K
Grade 8
$140K
$122K
$8.5K
$8.7K
Grade 10
$171K
$154K
$6.3K
$10.8K
Prikaži 3 Više nivoa
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Raspored sticanja

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Cisco, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Бизнис Аналитичар poziciju u Cisco in San Francisco Bay Area iznosi $185,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Cisco za Бизнис Аналитичар poziciju in San Francisco Bay Area je $107,000.

