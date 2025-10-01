Direktorijum kompanija
Cisco Бизнис Операције Plate u Greater Bengaluru

Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Cisco. Poslednje ažuriranje: 10/1/2025

Potrebno nam je samo 4 još Бизнис Операције prijavas u Cisco da otključamo!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plate za manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražioce posla poput vas i našu zajednicu!

₹13.94M

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Cisco, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Бизнис Операције poziciju u Cisco in Greater Bengaluru iznosi ₹2,615,914 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Cisco za Бизнис Операције poziciju in Greater Bengaluru je ₹1,618,003.

