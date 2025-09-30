Direktorijum kompanija
Cirrus Logic
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Хардверски Инжењер

  • Sve Хардверски Инжењер plate

  • Greater Austin Area

Cirrus Logic Хардверски Инжењер Plate u Greater Austin Area

Medijana Хардверски Инжењер kompenzacionog paketa in Greater Austin Area u Cirrus Logic iznosi $200K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Cirrus Logic. Poslednje ažuriranje: 9/30/2025

Medijanski paket
company icon
Cirrus Logic
Hardware Engineer
Austin, TX
Ukupno godišnje
$200K
Nivo
L6
Osnovna plata
$200K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u kompaniji
10 Godine
Godine iskustva
12 Godine
Koji su karijerni nivoi u Cirrus Logic?

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove

Doprinesi

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Хардверски Инжењер ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

Uključeni Nazivi

Pošaljite Novi Naziv

Analog Engineer

ASIC Engineer

VLSI CAD Engineer

ЧПП

The highest paying salary package reported for a Хардверски Инжењер at Cirrus Logic in Greater Austin Area sits at a yearly total compensation of $296,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cirrus Logic for the Хардверски Инжењер role in Greater Austin Area is $195,000.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Cirrus Logic

Srodne kompanije

  • MaxLinear
  • Arm
  • Intel
  • Juniper Networks
  • Micron Technology
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi