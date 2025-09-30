Direktorijum kompanija
Cirrus Logic Хардверски Инжењер Plate u Edinburgh Metro Area

Medijana Хардверски Инжењер kompenzacionog paketa in Edinburgh Metro Area u Cirrus Logic iznosi £82.5K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Cirrus Logic. Poslednje ažuriranje: 9/30/2025

Medijanski paket
company icon
Cirrus Logic
Hardware Engineer
Edinburgh, SC, United Kingdom
Ukupno godišnje
£82.5K
Nivo
L3
Osnovna plata
£65.7K
Stock (/yr)
£11.6K
Bonus
£5.3K
Godine u kompaniji
8 Godine
Godine iskustva
15 Godine
Koji su karijerni nivoi u Cirrus Logic?

£121K

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Doprinesi

Uključeni Nazivi

Pošaljite Novi Naziv

Analog Engineer

ASIC Engineer

VLSI CAD Engineer

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Хардверски Инжењер poziciju u Cirrus Logic in Edinburgh Metro Area iznosi £152,372 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Cirrus Logic za Хардверски Инжењер poziciju in Edinburgh Metro Area je £68,905.

