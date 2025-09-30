Direktorijum kompanija
Cirrus Logic Електро Инжењер Plate u Greater Austin Area

Medijana Електро Инжењер kompenzacionog paketa in Greater Austin Area u Cirrus Logic iznosi $250K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Cirrus Logic. Poslednje ažuriranje: 9/30/2025

Medijanski paket
company icon
Cirrus Logic
Electrical Engineer
Austin, TX
Ukupno godišnje
$250K
Nivo
L6
Osnovna plata
$200K
Stock (/yr)
$50K
Bonus
$0
Godine u kompaniji
3 Godine
Godine iskustva
21 Godine
Koji su karijerni nivoi u Cirrus Logic?

$160K

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Електро Инжењер poziciju u Cirrus Logic in Greater Austin Area iznosi $308,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Cirrus Logic za Електро Инжењер poziciju in Greater Austin Area je $175,000.

Drugi resursi