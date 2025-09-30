Direktorijum kompanija
CircleCI
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

  • Greater Toronto Area

CircleCI Софтверски Инжењер Plate u Greater Toronto Area

Софтверски Инжењер kompenzacija in Greater Toronto Area u CircleCI kreće se od CA$168K po year za E2 do CA$191K po year za E3. Medijana year kompenzacionog paketa in Greater Toronto Area iznosi CA$187K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete CircleCI. Poslednje ažuriranje: 9/30/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
E1
Associate Software Engineer(Početni nivo)
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
E2
Software Engineer
CA$168K
CA$147K
CA$20.8K
CA$0
E3
Senior Software Engineer
CA$191K
CA$173K
CA$17.4K
CA$0
E4
Staff Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$226K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate za praksu

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
Options

U kompaniji CircleCI, Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењер poziciju u CircleCI in Greater Toronto Area iznosi CA$225,083 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u CircleCI za Софтверски Инжењер poziciju in Greater Toronto Area je CA$171,561.

Drugi resursi