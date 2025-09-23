Direktorijum kompanija
  • Plate
  • Дата Аналитичар

  • Sve Дата Аналитичар plate

CircleCI Дата Аналитичар Plate

Prosečna Дата Аналитичар ukupna kompenzacija in Netherlands u CircleCI kreće se od €45.9K do €65.2K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete CircleCI. Poslednje ažuriranje: 9/23/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

€52.1K - €61.8K
Netherlands
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
€45.9K€52.1K€61.8K€65.2K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
Options

U kompaniji CircleCI, Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Дата Аналитичар poziciju u CircleCI in Netherlands iznosi €65,154 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u CircleCI za Дата Аналитичар poziciju in Netherlands je €45,891.

