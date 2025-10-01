Direktorijum kompanija
Circle K
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Дата Сајентист

  • Sve Дата Сајентист plate

  • Phoenix Area

Circle K Дата Сајентист Plate u Phoenix Area

Medijana Дата Сајентист kompenzacionog paketa in Phoenix Area u Circle K iznosi $120K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Circle K. Poslednje ažuriranje: 10/1/2025

Medijanski paket
company icon
Circle K
Senior Data Scientist
Tempe, AZ
Ukupno godišnje
$120K
Nivo
1
Osnovna plata
$120K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u kompaniji
3 Godine
Godine iskustva
3 Godine
Koji su karijerni nivoi u Circle K?

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove

Doprinesi

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Дата Сајентист ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Дата Сајентист poziciju u Circle K in Phoenix Area iznosi $131,750 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Circle K za Дата Сајентист poziciju in Phoenix Area je $117,500.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Circle K

Srodne kompanije

  • Lyft
  • Microsoft
  • Snap
  • Uber
  • Intuit
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi