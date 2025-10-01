Direktorijum kompanija
Cimpress Софтверски Инжењер Plate u Greater Bengaluru

Софтверски Инжењер kompenzacija in Greater Bengaluru u Cimpress kreće se od ₹1.31M po year za PR1 do ₹4.11M po year za PR3. Medijana year kompenzacionog paketa in Greater Bengaluru iznosi ₹2.07M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Cimpress. Poslednje ažuriranje: 10/1/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
PR1
(Početni nivo)
₹1.31M
₹1.31M
₹0
₹0
PR2
₹2.4M
₹2.4M
₹0
₹0
PR3
₹4.11M
₹3.83M
₹204K
₹83.5K
PR4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Prikaži 2 Više nivoa
₹13.94M

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Plate za praksu

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
Options

U kompaniji Cimpress, Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (25.00% godišnje)



Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Софтверски Инжењер ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

Uključeni Nazivi

Pošaljite Novi Naziv

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењер poziciju u Cimpress in Greater Bengaluru iznosi ₹4,113,324 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Cimpress za Софтверски Инжењер poziciju in Greater Bengaluru je ₹2,072,952.

