Cimpress Продукт Менаџер Plate u Mumbai Metropolitan Region

Medijana Продукт Менаџер kompenzacionog paketa in Mumbai Metropolitan Region u Cimpress iznosi ₹5.65M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Cimpress. Poslednje ažuriranje: 10/1/2025

Medijanski paket
company icon
Cimpress
Product Manager
Mumbai, MH, India
Ukupno godišnje
₹5.65M
Nivo
PR3
Osnovna plata
₹5.65M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Godine u kompaniji
2-4 Godine
Godine iskustva
5-10 Godine
Koji su karijerni nivoi u Cimpress?

₹13.94M

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Plate za praksu

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
Options

U kompaniji Cimpress, Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (25.00% godišnje)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Продукт Менаџер poziciju u Cimpress in Mumbai Metropolitan Region iznosi ₹11,527,837 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Cimpress za Продукт Менаџер poziciju in Mumbai Metropolitan Region je ₹5,647,991.

