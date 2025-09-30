Софтверски Инжењер kompenzacija in Prague Metropolitan Area u Ciklum iznosi CZK 1.11M po year za Senior Software Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in Prague Metropolitan Area iznosi CZK 1.16M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Ciklum. Poslednje ažuriranje: 9/30/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Junior Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Senior Software Engineer
CZK 1.11M
CZK 1.11M
CZK 0
CZK 0
Lead Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
