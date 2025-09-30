Direktorijum kompanija
Ciklum Софтверски Инжењер Plate u Prague Metropolitan Area

Софтверски Инжењер kompenzacija in Prague Metropolitan Area u Ciklum iznosi CZK 1.11M po year za Senior Software Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in Prague Metropolitan Area iznosi CZK 1.16M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Ciklum. Poslednje ažuriranje: 9/30/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Junior Software Engineer
(Početni nivo)
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Senior Software Engineer
CZK 1.11M
CZK 1.11M
CZK 0
CZK 0
Lead Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Prikaži 1 Više nivoa
Dodaj kompenzaciju

Najnoviji podaci o platama
Додај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Plate za praksu

Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Ciklum?

Uključeni Nazivi

Backend softverski inženjer

Inženjer osiguranja kvaliteta (QA)

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењер poziciju u Ciklum in Prague Metropolitan Area iznosi CZK 1,265,730 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Ciklum za Софтверски Инжењер poziciju in Prague Metropolitan Area je CZK 1,159,625.

