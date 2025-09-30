Direktorijum kompanija
Cigniti Technologies
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

  • Greater Hyderabad Area

Cigniti Technologies Софтверски Инжењер Plate u Greater Hyderabad Area

Medijana Софтверски Инжењер kompenzacionog paketa in Greater Hyderabad Area u Cigniti Technologies iznosi ₹1.55M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Cigniti Technologies. Poslednje ažuriranje: 9/30/2025

Medijanski paket
company icon
Cigniti Technologies
Sales Engineer
Hyderabad, TS, India
Ukupno godišnje
₹1.55M
Nivo
L3
Osnovna plata
₹1.55M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Godine u kompaniji
3 Godine
Godine iskustva
10 Godine
Koji su karijerni nivoi u Cigniti Technologies?

₹13.95M

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Plate za praksu

Uključeni Nazivi

Pošaljite Novi Naziv

Inženjer osiguranja kvaliteta (QA)

ЧПП

The highest paying salary package reported for a Софтверски Инжењер at Cigniti Technologies in Greater Hyderabad Area sits at a yearly total compensation of ₹5,515,455. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cigniti Technologies for the Софтверски Инжењер role in Greater Hyderabad Area is ₹1,546,624.

