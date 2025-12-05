Direktorijum kompanija
Prosečna Menadžer Nauke o Podacima ukupna kompenzacija in United States u Cigna kreće se od $168K do $240K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Cigna. Poslednje ažuriranje: 12/5/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$193K - $226K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$168K$193K$226K$240K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
Options

U kompaniji Cigna, Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (25.00% godišnje)



Najveći paket kompenzacije za Menadžer Nauke o Podacima poziciju u Cigna in United States iznosi $239,850 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Cigna za Menadžer Nauke o Podacima poziciju in United States je $168,100.

