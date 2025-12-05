Cigna Menadžer Nauke o Podacima Plate

Prosečna Menadžer Nauke o Podacima ukupna kompenzacija in United States u Cigna kreće se od $168K do $240K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Cigna. Poslednje ažuriranje: 12/5/2025

Prosečna ukupna kompenzacija $193K - $226K United States Uobičajeni opseg Mogući opseg $168K $193K $226K $240K Uobičajeni opseg Mogući opseg

Raspored sticanja Glavni 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 Tip akcija Options U kompaniji Cigna, Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja: 25 % stiče se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stiče se u 2nd - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stiče se u 3rd - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stiče se u 4th - GOD ( 25.00 % godišnje )

