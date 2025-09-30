Direktorijum kompanija
Ciena Софтверски Инжењер Plate u United States

Софтверски Инжењер kompenzacija in United States u Ciena kreće se od $114K po year za P1 do $204K po year za P4. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $130K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Ciena. Poslednje ažuriranje: 9/30/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
P1
(Početni nivo)
$114K
$104K
$1.5K
$8.5K
P2
$128K
$120K
$2.9K
$5.1K
P3
$170K
$151K
$4.2K
$14.6K
P4
$204K
$170K
$23.5K
$10.5K
Prikaži 2 Više nivoa
$160K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Plate za praksu

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Ciena, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



Uključeni Nazivi

Pošaljite Novi Naziv

Backend softverski inženjer

Mrežni inženjer

Inženjer osiguranja kvaliteta (QA)

Embedded Systems Software Engineer

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењер poziciju u Ciena in United States iznosi $204,210 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Ciena za Софтверски Инжењер poziciju in United States je $130,000.

