Софтверски Инжењер kompenzacija in United States u Ciena kreće se od $114K po year za P1 do $204K po year za P4. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $130K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Ciena. Poslednje ažuriranje: 9/30/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
P1
$114K
$104K
$1.5K
$8.5K
P2
$128K
$120K
$2.9K
$5.1K
P3
$170K
$151K
$4.2K
$14.6K
P4
$204K
$170K
$23.5K
$10.5K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Ciena, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)
