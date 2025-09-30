Direktorijum kompanija
Ciena
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

  • Pune Metropolitan Region

Ciena Софтверски Инжењер Plate u Pune Metropolitan Region

Софтверски Инжењер kompenzacija in Pune Metropolitan Region u Ciena kreće se od ₹3.24M po year za P2 do ₹3.84M po year za P3. Medijana year kompenzacionog paketa in Pune Metropolitan Region iznosi ₹3.42M. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Ciena. Poslednje ažuriranje: 9/30/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
P1
(Početni nivo)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P2
₹3.24M
₹3.14M
₹0
₹110K
P3
₹3.84M
₹3.31M
₹151K
₹376K
P4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Prikaži 2 Više nivoa
₹13.95M

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Plate za praksu

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Ciena, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



Uključeni Nazivi

Backend softverski inženjer

Mrežni inženjer

Inženjer osiguranja kvaliteta (QA)

Embedded Systems Software Engineer

ЧПП

The highest paying salary package reported for a Софтверски Инжењер at Ciena in Pune Metropolitan Region sits at a yearly total compensation of ₹4,148,563. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ciena for the Софтверски Инжењер role in Pune Metropolitan Region is ₹3,517,059.

Drugi resursi