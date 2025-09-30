Софтверски Инжењер kompenzacija in Greater Ottawa Area u Ciena kreće se od CA$98.5K po year za P1 do CA$148K po year za P4. Medijana year kompenzacionog paketa in Greater Ottawa Area iznosi CA$125K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Ciena. Poslednje ažuriranje: 9/30/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
P1
CA$98.5K
CA$92.4K
CA$2.8K
CA$3.3K
P2
CA$120K
CA$110K
CA$5.8K
CA$4.7K
P3
CA$158K
CA$140K
CA$6.8K
CA$10.4K
P4
CA$148K
CA$141K
CA$6.7K
CA$0
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Ciena, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)
