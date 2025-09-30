Direktorijum kompanija
Ciena
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

  • Greater Ottawa Area

Ciena Софтверски Инжењер Plate u Greater Ottawa Area

Софтверски Инжењер kompenzacija in Greater Ottawa Area u Ciena kreće se od CA$98.5K po year za P1 do CA$148K po year za P4. Medijana year kompenzacionog paketa in Greater Ottawa Area iznosi CA$125K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Ciena. Poslednje ažuriranje: 9/30/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
P1
(Početni nivo)
CA$98.5K
CA$92.4K
CA$2.8K
CA$3.3K
P2
CA$120K
CA$110K
CA$5.8K
CA$4.7K
P3
CA$158K
CA$140K
CA$6.8K
CA$10.4K
P4
CA$148K
CA$141K
CA$6.7K
CA$0
Prikaži 2 Više nivoa
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe

CA$226K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove
Plate za praksu

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Ciena, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Софтверски Инжењер ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

Uključeni Nazivi

Pošaljite Novi Naziv

Backend softverski inženjer

Mrežni inženjer

Inženjer osiguranja kvaliteta (QA)

Embedded Systems Software Engineer

ЧПП

The highest paying salary package reported for a Софтверски Инжењер at Ciena in Greater Ottawa Area sits at a yearly total compensation of CA$168,919. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ciena for the Софтверски Инжењер role in Greater Ottawa Area is CA$122,386.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Ciena

Srodne kompanije

  • Viavi Solutions
  • Nokia
  • Limelight Networks
  • NETSCOUT
  • Harmonic
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi