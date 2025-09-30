Direktorijum kompanija
Ciena
  • Plate
  • Хардверски Инжењер

  • Sve Хардверски Инжењер plate

  • Greater Ottawa Area

Ciena Хардверски Инжењер Plate u Greater Ottawa Area

Хардверски Инжењер kompenzacija in Greater Ottawa Area u Ciena kreće se od CA$95.6K po year za P1 do CA$255K po year za P4. Medijana year kompenzacionog paketa in Greater Ottawa Area iznosi CA$146K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Ciena. Poslednje ažuriranje: 9/30/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
P1
CA$95.6K
CA$90K
CA$0
CA$5.6K
P2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P3
CA$148K
CA$133K
CA$3.4K
CA$11.1K
P4
CA$255K
CA$177K
CA$49.4K
CA$28.9K
Prikaži 2 Više nivoa
Dodaj kompenzaciju

CA$226K

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Ciena, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



Uključeni Nazivi

Pošaljite Novi Naziv

ASIC Engineer

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Хардверски Инжењер poziciju u Ciena in Greater Ottawa Area iznosi CA$254,942 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Ciena za Хардверски Инжењер poziciju in Greater Ottawa Area je CA$144,190.

Drugi resursi