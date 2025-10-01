Direktorijum kompanija
CIBC
  • Plate
  • УИкс Ресерчер

  • Sve УИкс Ресерчер plate

  • Greater Toronto Area

CIBC УИкс Ресерчер Plate u Greater Toronto Area

Medijana УИкс Ресерчер kompenzacionog paketa in Greater Toronto Area u CIBC iznosi CA$101K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete CIBC. Poslednje ažuriranje: 10/1/2025

Medijanski paket
company icon
CIBC
UX Researcher
Toronto, ON, Canada
Ukupno godišnje
CA$101K
Nivo
L7
Osnovna plata
CA$87.4K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$13.2K
Godine u kompaniji
4 Godine
Godine iskustva
5 Godine
Koji su karijerni nivoi u CIBC?

CA$226K

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za УИкс Ресерчер poziciju u CIBC in Greater Toronto Area iznosi CA$121,525 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u CIBC za УИкс Ресерчер poziciju in Greater Toronto Area je CA$96,079.

Drugi resursi