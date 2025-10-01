Direktorijum kompanija
Medijana Продукт Дизајнер kompenzacionog paketa in Greater Toronto Area u CIBC iznosi CA$74K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete CIBC. Poslednje ažuriranje: 10/1/2025

Medijanski paket
company icon
CIBC
Product Designer
Toronto, ON, Canada
Ukupno godišnje
CA$74K
Nivo
L6
Osnovna plata
CA$68.7K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$5.2K
Godine u kompaniji
2 Godine
Godine iskustva
3 Godine
CA$226K

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Uključeni Nazivi

UX dizajner

ЧПП

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Продукт Дизајнер sa CIBC in Greater Toronto Area ay may taunang kabuuang bayad na CA$106,456. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa CIBC para sa Продукт Дизајнер role in Greater Toronto Area ay CA$79,016.

Drugi resursi