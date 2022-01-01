Direktorijum kompanija
CI&T
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

CI&T Plate

Plate CI&T kreću se od $17,078 ukupne kompenzacije godišnje za Дата Сајентист na nižem nivou do $121,295 za Продукт Дизајн Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u CI&T. Poslednja izmena: 9/11/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Софтверски Инжењер
Median $26.6K

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Inženjer podataka

Солушн Архитекта
Median $33.9K
Дата Аналитичар
$20.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Дата Сајентист
$17.1K
Људски Ресурси
$95.1K
Продукт Дизајн Менаџер
$121K
Продукт Менаџер
$42.2K
Пројект Менаџер
$42K
Регрутер
$22.6K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

The highest paying role reported at CI&T is Продукт Дизајн Менаџер at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $121,295. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CI&T is $33,892.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za CI&T

Srodne kompanije

  • AgileThought
  • Globant
  • EPAM Systems
  • Tech Mahindra
  • LTI
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi