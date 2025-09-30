Direktorijum kompanija
Cian
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

  • Moscow Metro Area

Cian Софтверски Инжењер Plate u Moscow Metro Area

Medijana Софтверски Инжењер kompenzacionog paketa in Moscow Metro Area u Cian iznosi RUB 4.19M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Cian. Poslednje ažuriranje: 9/30/2025

Medijanski paket
company icon
Cian
Web Developer
Moscow, MC, Russia
Ukupno godišnje
RUB 4.19M
Nivo
Midle
Osnovna plata
RUB 4.19M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 0
Godine u kompaniji
4 Godine
Godine iskustva
14 Godine
Koji su karijerni nivoi u Cian?

RUB 13.29M

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Plate za praksu

Doprinesi

ЧПП

Akojọ oṣu ti o nsan owo giga julọ ti a sọ fun Софтверски Инжењер ni Cian in Moscow Metro Area joko ni apapọ isanwo ọdun ti RUB 5,714,329. Eyi pẹlu oṣu ipilẹ ati eyikeyi isanwo ọja ipin ati awọn ẹbun.
Apapọ isanwo ọdun aringbungbun ti a sọ ni Cian fun ipa Софтверски Инжењер in Moscow Metro Area ni RUB 4,142,499.

