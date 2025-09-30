Direktorijum kompanija
Cian
  • Plate
  • Дата Сајентист

  • Sve Дата Сајентист plate

  • Moscow Metro Area

Cian Дата Сајентист Plate u Moscow Metro Area

Medijana Дата Сајентист kompenzacionog paketa in Moscow Metro Area u Cian iznosi RUB 4.63M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Cian. Poslednje ažuriranje: 9/30/2025

Medijanski paket
company icon
Cian
Data Scientist
Moscow, MC, Russia
Ukupno godišnje
RUB 4.63M
Nivo
Senior MLE
Osnovna plata
RUB 4.63M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 0
Godine u kompaniji
1 Godina
Godine iskustva
4 Godine
Koji su karijerni nivoi u Cian?

RUB 13.29M

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Дата Сајентист poziciju u Cian in Moscow Metro Area iznosi RUB 5,896,378 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Cian za Дата Сајентист poziciju in Moscow Metro Area je RUB 4,627,225.

Drugi resursi