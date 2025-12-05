Direktorijum kompanija
CI Global Asset Management
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Analitičar Podataka

  • Sve Analitičar Podataka plate

CI Global Asset Management Analitičar Podataka Plate

Prosečna Analitičar Podataka ukupna kompenzacija in Canada u CI Global Asset Management kreće se od CA$84.9K do CA$119K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete CI Global Asset Management. Poslednje ažuriranje: 12/5/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$66.7K - $80.8K
Canada
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$61.5K$66.7K$80.8K$86K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Potrebno nam je samo 2 još Analitičar Podataka prijavas u CI Global Asset Management da otključamo!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plate za manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražioce posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plate

💪 Doprinesi Vaša plata


Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u CI Global Asset Management?

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Analitičar Podataka ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Analitičar Podataka poziciju u CI Global Asset Management in Canada iznosi CA$118,710 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u CI Global Asset Management za Analitičar Podataka poziciju in Canada je CA$84,939.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za CI Global Asset Management

Srodne kompanije

  • SoFi
  • LinkedIn
  • Netflix
  • Coinbase
  • Airbnb
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ci-global-asset-management/salaries/data-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.