  • Plate
  • Софтверски Инжењеринг Менаџер

  • Sve Софтверски Инжењеринг Менаџер plate

  • New York City Area

Chubb Софтверски Инжењеринг Менаџер Plate u New York City Area

Medijana Софтверски Инжењеринг Менаџер kompenzacionog paketa in New York City Area u Chubb iznosi $265K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Chubb. Poslednje ažuriranje: 9/30/2025

Medijanski paket
company icon
Chubb
Software Engineering Manager
New York City
Ukupno godišnje
$265K
Nivo
hidden
Osnovna plata
$200K
Stock (/yr)
$25K
Bonus
$40K
Godine u kompaniji
5-10 Godine
Godine iskustva
11+ Godine
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењеринг Менаџер poziciju u Chubb in New York City Area iznosi $345,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Chubb za Софтверски Инжењеринг Менаџер poziciju in New York City Area je $265,000.

