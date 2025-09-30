Direktorijum kompanija
Chubb Софтверски Инжењер Plate u New York City Area

Medijana Софтверски Инжењер kompenzacionog paketa in New York City Area u Chubb iznosi $105K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Chubb. Poslednje ažuriranje: 9/30/2025

Medijanski paket
company icon
Chubb
Software Engineer
Whitehouse Station, NJ
Ukupno godišnje
$105K
Nivo
P1
Osnovna plata
$105K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u kompaniji
0 Godine
Godine iskustva
4 Godine
Koji su karijerni nivoi u Chubb?

$160K

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Plate za praksu

Doprinesi

Uključeni Nazivi

Pošaljite Novi Naziv

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењер poziciju u Chubb in New York City Area iznosi $140,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Chubb za Софтверски Инжењер poziciju in New York City Area je $105,000.

