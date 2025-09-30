Актуар kompenzacija in New York City Area u Chubb kreće se od $141K po year za Senior Actuarial Analyst do $319K po year za VP. Medijana year kompenzacionog paketa in New York City Area iznosi $155K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Chubb. Poslednje ažuriranje: 9/30/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Actuarial Trainee
$ --
$ --
$ --
$ --
Actuarial Analyst I
$ --
$ --
$ --
$ --
Actuarial Analyst II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Actuarial Analyst
$141K
$125K
$0
$16K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
