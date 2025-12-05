Direktorijum kompanija
Prosečna Softverski Inženjer ukupna kompenzacija in India u Chitkara University kreće se od ₹1.05M do ₹1.47M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Chitkara University. Poslednje ažuriranje: 12/5/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$12.9K - $15.7K
India
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$11.9K$12.9K$15.7K$16.7K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Chitkara University?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Chitkara University in India iznosi ₹1,465,027 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Chitkara University za Softverski Inženjer poziciju in India je ₹1,048,252.

Drugi resursi

