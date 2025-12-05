Direktorijum kompanija
China Telecom
China Telecom Prodaja Plate

Prosečna Prodaja ukupna kompenzacija in United Kingdom u China Telecom kreće se od £47.9K do £68.4K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete China Telecom. Poslednje ažuriranje: 12/5/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$73.9K - $86.5K
United Kingdom
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$64.5K$73.9K$86.5K$92K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u China Telecom?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Prodaja poziciju u China Telecom in United Kingdom iznosi £68,379 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u China Telecom za Prodaja poziciju in United Kingdom je £47,924.

