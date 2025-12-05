Direktorijum kompanija
China Telecom
China Telecom Menadžer Projekta Plate

Prosečna Menadžer Projekta ukupna kompenzacija in Singapore u China Telecom kreće se od SGD 73.2K do SGD 102K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete China Telecom. Poslednje ažuriranje: 12/5/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$61.5K - $74.5K
Singapore
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$56.7K$61.5K$74.5K$79.2K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u China Telecom?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Projekta poziciju u China Telecom in Singapore iznosi SGD 102,306 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u China Telecom za Menadžer Projekta poziciju in Singapore je SGD 73,202.

