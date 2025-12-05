Direktorijum kompanija
China Telecom
China Telecom Poslovni Analitičar Plate

Prosečna Poslovni Analitičar ukupna kompenzacija in Hong Kong (SAR) u China Telecom kreće se od HK$548K do HK$795K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete China Telecom. Poslednje ažuriranje: 12/5/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$79.5K - $92.3K
Hong Kong (SAR)
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$70.1K$79.5K$92.3K$102K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Potrebno nam je samo 3 još Poslovni Analitičar prijavas u China Telecom da otključamo!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plate za manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražioce posla poput vas i našu zajednicu!

Koji su karijerni nivoi u China Telecom?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Poslovni Analitičar poziciju u China Telecom in Hong Kong (SAR) iznosi HK$794,803 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u China Telecom za Poslovni Analitičar poziciju in Hong Kong (SAR) je HK$547,679.

