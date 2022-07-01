Direktorijum kompanija
Chevo Consulting
Chevo Consulting Plate

Medijana plate Chevo Consulting je $117,410 za Konsultant za Upravljanje . Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Chevo Consulting. Poslednja izmena: 11/21/2025

Konsultant za Upravljanje
$117K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Chevo Consulting je Konsultant za Upravljanje at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $117,410. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Chevo Consulting je $117,410.

