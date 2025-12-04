Direktorijum kompanija
Prosečna Menadžer Projekta ukupna kompenzacija in United States u Chesapeake Utilities Corporation kreće se od $71.4K do $99.5K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Chesapeake Utilities Corporation. Poslednje ažuriranje: 12/4/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$76.5K - $90.1K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$71.4K$76.5K$90.1K$99.5K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Chesapeake Utilities Corporation?

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Projekta poziciju u Chesapeake Utilities Corporation in United States iznosi $99,450 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Chesapeake Utilities Corporation za Menadžer Projekta poziciju in United States je $71,400.

