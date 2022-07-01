Direktorijum kompanija
Cherre
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

Cherre Plate

Plate Cherre kreću se od $85,000 ukupne kompenzacije godišnje za Софтверски Инжењер na nižem nivou do $201,488 za Регрутер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Cherre. Poslednja izmena: 9/7/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Софтверски Инжењер
Median $85K

Inženjer podataka

Продукт Менаџер
Median $140K
Дата Сајентист
$118K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Регрутер
$201K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Cherre je Регрутер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $201,488. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Cherre je $128,800.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Cherre

Srodne kompanije

  • Lyft
  • Facebook
  • SoFi
  • PayPal
  • Pinterest
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi