Checkr
Checkr Plate

Plate Checkr kreću se od $73,630 ukupne kompenzacije godišnje za Korisnička Podrška na nižem nivou do $360,000 za Menadžer Proizvoda na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Checkr. Poslednja izmena: 11/14/2025

Softverski Inženjer
P1 $149K
P2 $171K
P3 $226K
P4 $296K

Ful-stek softverski inženjer

Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $351K
Korisnička Podrška
$73.6K

Analitičar Podataka
$181K
Finansijski Analitičar
$191K
Ljudski Resursi
$258K
Marketing
$226K
Dizajner Proizvoda
Median $220K
Menadžer Proizvoda
Median $360K
Menadžer Programa
$122K
Rekruter
Median $172K
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Checkr, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)

10 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Checkr je Menadžer Proizvoda sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $360,000. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Checkr je $205,475.

