Direktorijum kompanija
Checkmarx
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

Checkmarx Plate

Plate Checkmarx kreću se od $117,476 ukupne kompenzacije godišnje za Продукт Менаџер na nižem nivou do $238,800 za Продаја na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Checkmarx. Poslednja izmena: 9/6/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Софтверски Инжењер
Median $118K
Маркетинг
$214K
Продукт Менаџер
$117K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Продаја
$239K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$135K
Солушн Архитекта
$213K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Checkmarx je Продаја at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $238,800. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Checkmarx je $173,938.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Checkmarx

Srodne kompanije

  • Uber
  • Pinterest
  • Tesla
  • Stripe
  • Snap
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi