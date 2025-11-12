Arhitekta podataka kompenzacija in Greater Denver And Boulder Area u Charles Schwab kreće se od $96.7K po year za 54 do $114K po year za 56. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Charles Schwab. Poslednje ažuriranje: 11/12/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
54
$96.7K
$89.1K
$1.8K
$5.8K
55
$ --
$ --
$ --
$ --
56
$114K
$103K
$1.3K
$9.5K
57
$ --
$ --
$ --
$ --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Charles Schwab, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 4th-GOD (25.00% godišnje)