  • Plate
  • Arhitekta Rešenja

  • Arhitekta podataka

  • Greater Denver And Boulder Area

Charles Schwab Arhitekta podataka Plate u Greater Denver And Boulder Area

Arhitekta podataka kompenzacija in Greater Denver And Boulder Area u Charles Schwab kreće se od $96.7K po year za 54 do $114K po year za 56. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Charles Schwab. Poslednje ažuriranje: 11/12/2025

Prosečna Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
54
$96.7K
$89.1K
$1.8K
$5.8K
55
$ --
$ --
$ --
$ --
56
$114K
$103K
$1.3K
$9.5K
57
$ --
$ --
$ --
$ --
Prikaži 4 Više nivoa
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Charles Schwab, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (25.00% godišnje)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Arhitekta podataka poziciju u Charles Schwab in Greater Denver And Boulder Area iznosi $146,133 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Charles Schwab za Arhitekta podataka poziciju in Greater Denver And Boulder Area je $99,300.

