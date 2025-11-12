Direktorijum kompanija
Softverski inženjer za osiguranje kvaliteta (KA) kompenzacija in United States u Charles Schwab kreće se od $94.5K po year za 54 do $140K po year za 58. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $132K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Charles Schwab. Poslednje ažuriranje: 11/12/2025

Prosečna Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije ()
Bonus
54
Software Developer I(Početni nivo)
$94.5K
$91K
$0
$3.5K
55
Software Developer II
$105K
$100K
$100
$4.6K
56
Software Developer III
$136K
$130K
$1.9K
$5K
57
Software Developer IV
$ --
$ --
$ --
$ --
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Charles Schwab, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (25.00% godišnje)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski inženjer za osiguranje kvaliteta (KA) poziciju u Charles Schwab in United States iznosi $146,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Charles Schwab za Softverski inženjer za osiguranje kvaliteta (KA) poziciju in United States je $117,000.

